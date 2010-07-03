Горбунов порекомендовал Соболь разбираться со сборщиками по недействительным подписям

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Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов порекомендовал Любови Соболь разбираться со своими сборщиками по вопросу недействительных подписей, передает Агентство "Москва".

"Большой процент брака, наверное, связан с тем, что неоднократно сама же Любовь Соболь писала, что у нее то провокаторы в штабе, то "засланные казачки". Наверное, люди недобросовестно подходили. Ей надо разбираться со своими сборщиками, как и у кого они собирали", – сказал Горбунов.

По его словам, кандидатам создавались все условия для сбора подписей в рамках избирательной компании. Кроме того, подчеркнул Горбунов, по их просьбам в местах, где собирали подписи, выделяли наряды полиции, а также сопровождение в окружную комиссию для сдачи документов.

Горбунов отметил, что в ходе нынешней кампании впервые "повесили ярлыки на кандидатов": одни – независимые кандидаты, другие – "провластные", поддерживаемые мэрией.

"Я должен сказать, что в том же округе, где баллотируется Соболь, такая же ситуация с подписными листами у так называемых "провластных" кандидатов – известного футболиста Дмитрия Булыкина и народного артиста Андрея Соколова", – отметил глава МГИК, добавив, что из избирательной кампании выбыл действующий депутат Ренат Лайшев.

Ранее сообщалось, что Любови Соболь было отказано в регистрации кандидатов из-за превышения допустимого числа недействительных подписей. "Брак" составил 14,67% при допустимом пороге в 10%.

Кроме того, Валентин Горбунов призвал всех несогласных с результатами проверки подписей прийти на заседания окружных избирательных комиссий (ОИК) и отстоять свою правоту в рамках закона.