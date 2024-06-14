"Грузинский национальный легион" признан в РФ террористической организацией

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Добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение "Грузинский национальный легион" признано российским судом террористической организацией. По закону "О противодействии терроризму" подразделение было включено в Единый федеральный список организаций, признанных террористическими. Теперь его деятельность запрещена на территории России.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, такое решение было принято после рассмотрения всех собранных спецслужбой доказательств. В ФСБ напомнили, что подразделение было создано в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины.

По информации спецслужбы, "Грузинский национальный легион" является наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку. Его участники, как сказано в сообщении, были задействованы в боях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсий и терактов на территории России.

Деятельность "Грузинского национального легиона" спецслужбы квалифицировали не только по статье "Наемничество" УК РФ, но и по статьям террористической направленности.

"В настоящее время ФСБ России продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства, исходящих от членов террористической организации "Грузинский национальный легион", – добавили в пресс-службе ФСБ.

Спецслужбы также опубликовали видео с разговором участника "Грузинского национального легиона", который попал в плен, передает РИА Новости. По его словам, тренировали их инструкторы из стран НАТО, Швеции и Новой Зеландии. Как он утверждает, они обучали их тактике, штурму и использованию дронов.

"Я на месяц подписал контракт, выдали оружие – автомат, пистолет Макарова. Мы поехали в Лиман, это Николаевская область. Приехал командир – Вако Суладзе, познакомился с нами, пообщался. Через пару дней мы уже поехали на полигоны, тренировались", – сообщил мужчина.

Ранее суд в Москве заочно арестовал снайпершу "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, участвующую в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Ей также заочно предъявили обвинение по уголовной статье за участие наемника в вооруженном конфликте.

Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы после школы. Там она прошла снайперскую подготовку. Согласно данным из открытых источников, она принимала участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в 2016 году. В 2022 же году она решила вступить в "Грузинский национальный легион" и начала участвовать в боях против российской армии. По некоторым данным, она применяла пытки к пленным.

