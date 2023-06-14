ВСУ потеряли 7,5 тыс бойцов на трех направлениях с 4 июня

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины во время атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях с 4 июня потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он заявил, что в течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на указанных трех направлениях, продолжая нести значительные потери.



"Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", – отметил Конашенков.

За последние сутки украинская сторона потеряла на запорожском направлении свыше 800 человек, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две американские артиллерийские системы М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевую машину РСЗО "Град". В районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области был ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, добавил Конашенков, ВС РФ нейтрализовали на донецком направлении более 205 бойцов украинской стороны, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и две гаубицы Д-20.

Представитель Минобороны поделился, что российские системы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и 20 дронов.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ атаковали высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов ВСУ. По словам Конашенкова, все поставленные цели были достигнуты.

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