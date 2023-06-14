В ГД предложили прекратить дипотношения с США в случаев поставок Украине снарядов с ураном

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Москве следует разорвать дипотношения с Вашингтонов в случае, если США начнут поставлять Украине американские танковые снаряды с обедненным ураном. Таким мнением поделился думский депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

"В случае, если американские снаряды с обедненным ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения с США и выслать всех американских дипломатов", – цитирует парламентария РИА Новости.

Если Вашингтон решится на эту меру, продолжил Шеремет, то тем самым даст понять, что США не заинтересованы в мире на Украине и готовы пренебрегать любыми отношениями с российской стороной.

Накануне СМИ выяснили, что Белый дом планирует передать Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. По словам источника, в администрации президента США одобрили этот шаг после серии дебатов о том, какими боеприпасами следует оснастить боевые машины, которые Вашингтон передаст Украине.

После этого Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что Россия при необходимости в ответном порядке будет применять против украинской стороны боеприпасы с обедненным ураном. Вместе с этим президент предположил, что западные государства решили передать Украине такие снаряды, поскольку другие вооружения у них закончились.

Минобороны Британии сообщило, что передало Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном