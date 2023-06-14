Захарова назвала киевские власти группой кровавых клоунов под эгидой НАТО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир после победы России в конфликте на Украине станет опаснее. Свое мнение она выразила в телеграм-канале.

Ранее Столтенберг заявил, что спецоперация России стала "нападением не только на Украину, а также и на основные ценности, и на свободных людей повсюду".

"На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве", – написала Захарова.

Именно в тот момент, считает она, от демократических ценностей "ничего и не осталось". Теперь же весь мир терроризирует "группа кровавых клоунов под эгидой НАТО", отметила дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала слова премьера Эстонии о том, что РФ виновата в расширении НАТО, так как Россия является страной-агрессором. Официальный представитель МИД РФ отметила, что жизнь рядом с агрессором – это как раз про историю РФ, на которую с запада постоянно нападали, в том числе с территорий нынешней Германии, Швеции и Франции.