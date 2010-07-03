Заболевшим зрителям будут возвращать стоимость билетов за спектакли

Зрители, которые пропустили спектакль или выставку в музее из-за собственной болезни или смерти близкого родственника, смогут вернуть всю стоимость билета при документальном подтверждении этих причин. Поправки внесены ко второму чтению законопроекта о борьбе с "билетной мафией", сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую.
"Введена норма о том, что в случае вынужденного отказа посетителя от посещения <…> мероприятия в связи с болезнью посетителя, что подтверждается медицинскими документами, либо в связи со смертью члена его семьи или близкого родственника, что подтверждается документально, посетителю возмещается полная стоимость билета в соответствии с правилами и условиями, установленными правительством РФ", – сказала она.
Уточняется положение законопроекта, которое касается возврата стоимости билета в случае его отмены, переноса или замены. Уполномоченное лицо обязано будет вернуть всю цену за билет, если такая обязанность предусматривается в договоре с организацией исполнительских искусств или музеем. Организациям предоставят право предложить зрителю посетить мероприятие в другое время или другое мероприятие при возврате билета.
Также, как отметила Ямпольская, решится проблема продажи "лишнего билета". Допускается однократная продажа гражданином приобретенного им для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, которая не превышает указанную.
Комитет рассмотрит законопроект во втором чтении 19 июня. Он порекомендует нижней палате парламента рассмотреть его "в ближайшие дни". Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября этого года.
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