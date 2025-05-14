Москалькова предложила пересмотреть "несоразмерные" выплаты ветеранам

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Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий являются несоразмерными их вкладу в обеспечение безопасности России. Об этом она сообщила на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, который был посвящен защите прав участников боев, передает ТАСС.

Москалькова уточнила, что ветеранам боевых действий поступает ежемесячно 4,5 тысячи рублей. Эта выплата, по ее мнению, чрезвычайно мала. В связи с этим уполномоченный по правам человека предлагает увеличить ее.

Кроме того, омбудсмен назвала целесообразным применение дифференцированного подхода с учетом того, где, когда и сколько времени ветеран участвовал в боях.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал доработать законопроект о запрете раздела доходов участников СВО при разводе. С такой инициативой он выступил после того, как парламентарии Евгений Марченко и Александр Бородай предложили запретить раздел средств участника СВО при расторжении брака, заключенного после 24 февраля 2022 года.

Авторы документа объяснили это участившимися случаями браков с военнослужащими из корыстных побуждений. Милонов согласился, что некоторые девушки действительно выходят замуж за бойцов, чтобы потом развестись и получить часть заработанных ими денег. С другой стороны, Милонов заявил, что жизненные обстоятельства могут быть разными.

