Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за санкций против России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что если ЕС ослабит санкции против Москвы, то Киев перестанет соблюдать минские соглашения, передает РИА Новости.

Политик уже делал подобные заявления. Решение об упрощении процедуры получения российского гражданства жителям Донбасса глава украинской дипломатии назвал "точкой невозврата" в отношениях с Россией. По мнению министра, на это требуется всеобъемлющий ответ.

Политологи связали заявления Климкина с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Брюссель и затем в Россию. Известно, что Украина – одна из тем, которые внесены в повестку обсуждения Помпео во время пребывания в РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины объявил, что намерен подать в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

При этом глава ведомства подчеркнул, что увольнять его никто не будет, поскольку в стране должна быть политическая культура.