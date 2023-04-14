Бывший офицер ВМС США заявил, что Вашингтон стоит на пороге катастрофы на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Американская сторона может столкнуться с геополитическим фиаско на Украине. Об этом сообщает The Daily Reckoning со ссылкой на экс-офицера ВМС США Байрона Кинга.

"Военные эксперты в Вашингтоне почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина проиграть. И что это значит для вас? Что ж, мир вот-вот изменится, и я имею в виду большие перемены", – сообщается в материале.

В статье говорится, что жителям США следует приготовиться к приближающейся катастрофе, которую по масштабности можно сравнить с поражениями во Вьетнаме и Афганистане. По словам Кинга, Вашингтон и НАТО не имеют в своих арсеналах необходимую военно-промышленную базу, чтобы достичь тех объемов, которые российская сторона может обеспечивать на постоянной основе.

Вместе с этим бывший офицер добавил, что для Украины конфликт завершится крайне плохо, а в будущем такая же история ожидает Альянс и большую часть Европы.

Между тем экс-офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер рассказал, что официальное объявление Вашингтона о вступлении в конфликт на Украине станет причиной эскалации. По его словам, США придется атаковать российскую сторону. А в случае если НАТО начнет бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны, считает Риттер.

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