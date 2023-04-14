МИД назвал умышленным нагнетанием враждебности высылку Норвегией дипломатов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Норвегия пошла на очередные провокационные недружественные действия в отношении России и объявила 15 сотрудников посольства страны в Осло персонами нон грата. Об этом заявил МИД РФ на своем сайте.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва расценивает это в качестве умышленного нагнетания враждебности.

"Никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется, вместо этого норвежскими СМИ в последние месяцы была развернута очередная фейковая кампания по якобы разоблачениям российской "шпионской деятельности", – подчеркнула она.

Дипломат отметила, что сообщения СМИ были заранее спланированы и призваны дополнительно обострить отношения с Россией. Захарова обратила внимание на то, что такие действия нанесли серьезный удар по контактам двух государств.

"Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства. Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны", – добавила представитель МИД.

Ранее власти Норвегии объявили 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата. От них потребовали покинуть страну в ближайшее время. Помимо этого, Норвегия приняла решение о прекращении выдачи виз сотрудникам российских спецслужб.

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