Кремль оценил позицию Турции в ответ на давление со стороны США

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Москва приветствует жесткую позицию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в ответ на давление, которое оказывается на его страну со стороны США.

Штаты стремятся оказать давление из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог", – сказал он.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майкл Помпео предупредил турецкие власти, что после развертывания С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения истребителей-бомбардировщиков F-35, которые поставляли США.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил Вашингтону найти замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Он отметил, что это будет длиться до тех пор, пока Турция не начнет производить истребители пятого поколения.

Эрдоган заявлял, что Турция и Россия являются соседями, и нет ничего удивительного, что они имеют партнерские отношения в сфере безопасности. Он отметил, что отношения Турции с РФ – не альтернатива ее отношениям с НАТО, и в североатлантическом альянсе должны это видеть.