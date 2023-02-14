Литовская НПО "Форум свободной России" попала в перечень нежелательных организаций в РФ

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Российский Минюст признал литовскую неправительственную организацию "Форум свободной России" нежелательной на территории РФ. Об этом информирует сайт ведомства.

Деятельность организации ранее признали нежелательной.

В ведомстве заявили, что сообщество несет угрозу конституционному строю и безопасности России.

До этого в РФ признали нежелательной деятельность компании Medusa Project, которой принадлежит издание "Медуза" (признана СМИ-иноагентом в РФ). В Генпрокуратуре подчеркнули, что организация несет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.

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