Глава Минобороны Украины заявил об отсутствии оснований для введения военного положения

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Оснований для введения военного положения на Украине нет. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью телеканалу ICTV.

Журналисты спросили у министра, стоит ли ждать введения военного положения на территории страны.

"Для введения такого положения особого правового режима сегодня абсолютно оснований нет", – ответил глава Минобороны.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит предпосылок для вторжения РФ. Он подчеркнул, что ситуация полностью контролируется, а сфера безопасности и обороны государства готова к любым существующим вызовам.

В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении России на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

В России между тем указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. Так, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их чепухой.