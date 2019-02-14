Слова экс-представителя НАТО в Москве о России оценили в Совфеде

Все годы независимости Украина получала всестороннюю поддержку России. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, комментируя слова экс-представителя НАТО в Москве Гарри Табаха об ударе в спину, который Россия якобы нанесла Украине, передает RT.
Член комитета по международным делам напомнил, что в 2013 году Москва также помогла Киеву в связи с некоторыми экономическими трудностями.
"Что же касается Украины – она все эти годы наносила России множество ударов в спину своими предательствами вековой дружбы народов", – убежден Цеков.
Он подчеркнул, что соседнее государство на протяжении долгого времени ведет недружественную политику по отношению к общей культуре. По словам сенатора, на Украине давно вытесняли русский язык, используя при этом помощь России.
"В 2013 и 2014 годах Украине удар в спину нанесли уже европейцы и американцы, организовав устранение законно избранной власти. Россия же тогда действовала как страна-защитник", – заключил представитель Совфеда.
Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ попросило Россию отправить краткосрочных наблюдателей на украинские выборы президента. Таким образом представители РФ все же попадут на голосование, вопреки запрету Киева.
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