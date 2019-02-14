В Совфеде оценили идею США о центре реагирования на "гибридные угрозы"

Власти США призывами к созданию центра по борьбе с "гибридными угрозами" со стороны РФ пытаются отвлечь внимание граждан от проблем в своей стране. Такое мнение в разговоре с RT высказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
"Уверена, американские налогоплательщики заслуживают более уважительного отношения к их проблемам и в первую очередь ожидают от своих сенаторов решения собственных вопросов, а не красочно надуманных сценариев звездных войн с Россией", – заявила сенатор.
Ранее сообщалось, что сенаторы Роберт Менендес, Линдси Грэм, Кори Гарднер, Бен Кардин и Джинн Шейхин предложили создать в США единый "национальный центр для реагирования на гибридные угрозы". Цель центра – подготовка и реагирование на "российскую дезинформацию" и другие возникающие угрозы якобы исходящие от России. Для работы центра из бюджета США планируется выделить 250 миллионов долларов в 2020 и 2021 годах.
Такое предложение содержится в законопроекте "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который был представлен в среду, 13 февраля. Кроме того, предлагается профинансировать работу фонда, который будет "оказывать помощь европейским странам, уязвимым к вмешательству Кремля". Финансовая помощь будет оказана Грузии, Молдавии и Украине.
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