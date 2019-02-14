Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:10

В Совфеде оценили идею США о центре реагирования на "гибридные угрозы"

политика

14:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Власти США призывами к созданию центра по борьбе с "гибридными угрозами" со стороны РФ пытаются отвлечь внимание граждан от проблем в своей стране. Такое мнение в разговоре с RT высказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

"Уверена, американские налогоплательщики заслуживают более уважительного отношения к их проблемам и в первую очередь ожидают от своих сенаторов решения собственных вопросов, а не красочно надуманных сценариев звездных войн с Россией", – заявила сенатор.

Ранее сообщалось, что сенаторы Роберт Менендес, Линдси Грэм, Кори Гарднер, Бен Кардин и Джинн Шейхин предложили создать в США единый "национальный центр для реагирования на гибридные угрозы". Цель центра – подготовка и реагирование на "российскую дезинформацию" и другие возникающие угрозы якобы исходящие от России. Для работы центра из бюджета США планируется выделить 250 миллионов долларов в 2020 и 2021 годах.

Такое предложение содержится в законопроекте "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который был представлен в среду, 13 февраля. Кроме того, предлагается профинансировать работу фонда, который будет "оказывать помощь европейским странам, уязвимым к вмешательству Кремля". Финансовая помощь будет оказана Грузии, Молдавии и Украине.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика