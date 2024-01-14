Лидеры конгресса США договорились о временном финансировании правительства до марта – СМИ

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Лидеры обеих палат американского конгресса достигли договоренности относительно проекта временного финансирования правительства. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Politico.

Предполагается, что финансирование для части федеральных ведомств будет продлено до 1 марта, для других – до 8 марта.

Законодатели США должны успеть принять проект до 19 января, когда истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств.

Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства в ноябре 2023 года. Тогда законодатели США договорились, что программы, связанные с транспортом, энергетикой и военным строительством, будут профинансированы до 19 января 2024 года, а остальные правительственные секторы получат финансирование до 2 февраля 2024 года.

Тогда временное финансирование принималось в связи с тем, что законодатели не смогли договориться о проекте финансирования, который также включал в себя помощь Украине и Израилю.