Володин посоветовал конгрессу США обсуждать договоренности Путина и Байдена, а не санкции

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал членам конгресса США обсуждать договоренности президентов России и США, а не угрожать новыми санкциями в отношении России.

"Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать. Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что санкции никого не пугают, а только разрушают отношения.

Ранее группа американских сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса. Авторами документа выступили 25 парламентариев во главе с председателем комитета по международным делам сената Робертом Менендесом.

Согласно документу, санкционные меры могут коснуться высших должностных лиц РФ, в частности президента, премьер-министра, глав Минобороны и МИД, начальника Генерального штаба, а также командующих вооруженных сил страны.