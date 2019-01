Трамп рекомендовал "лживым" журналистам взять отпуск и отдохнуть

Дональд Трамп посоветовал журналистам, которые, как он полагает, распространяют о нем лживые новости, уйти в отпуск и отдохнуть.

"Их поддельные репортажи вызывают гнев и разобщенность (в обществе). Возьмите две недели отпуска и возвращайтесь назад отдохнувшими. Расслабьтесь", – написал президент США в Twitter.

По словах хозяина Белого дома, фейковые СМИ становятся безумнее и бесчестнее с каждым днем.

The Fake News gets crazier and more dishonest every single day. Amazing to watch as certain people covering me, and the tremendous success of this administration, have truly gone MAD! Their Fake reporting creates anger and disunity. Take two weeks off and come back rested. Chill!