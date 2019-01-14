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18:15

Трамп рекомендовал "лживым" журналистам взять отпуск и отдохнуть

политика за рубежом

18:15

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Фото: depositphotos/actionsports

Дональд Трамп посоветовал журналистам, которые, как он полагает, распространяют о нем лживые новости, уйти в отпуск и отдохнуть.

"Их поддельные репортажи вызывают гнев и разобщенность (в обществе). Возьмите две недели отпуска и возвращайтесь назад отдохнувшими. Расслабьтесь", – написал президент США в Twitter.

По словах хозяина Белого дома, фейковые СМИ становятся безумнее и бесчестнее с каждым днем.


Трамп неоднократно обвинял такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая газету "The New York Times", в том, что они производят фейковые новости и предвзято относятся к нему самому.

В ноябре журналиста CNN Джима Акосту лишили пропуска в Белый дом после одной из пресс-конференций Трампа. В телекомпании раскритиковали такое решение, назвав его угрозой демократии.

политика за рубежом

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