Трамп рекомендовал "лживым" журналистам взять отпуск и отдохнуть

Дональд Трамп посоветовал журналистам, которые, как он полагает, распространяют о нем лживые новости, уйти в отпуск и отдохнуть.
"Их поддельные репортажи вызывают гнев и разобщенность (в обществе). Возьмите две недели отпуска и возвращайтесь назад отдохнувшими. Расслабьтесь", – написал президент США в Twitter.
По словах хозяина Белого дома, фейковые СМИ становятся безумнее и бесчестнее с каждым днем.
The Fake News gets crazier and more dishonest every single day. Amazing to watch as certain people covering me, and the tremendous success of this administration, have truly gone MAD! Their Fake reporting creates anger and disunity. Take two weeks off and come back rested. Chill!
Трамп неоднократно обвинял такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая газету "The New York Times", в том, что они производят фейковые новости и предвзято относятся к нему самому.
В ноябре журналиста CNN Джима Акосту лишили пропуска в Белый дом после одной из пресс-конференций Трампа. В телекомпании раскритиковали такое решение, назвав его угрозой демократии.
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