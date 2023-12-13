Зеленский связал замедление военных действий ВСУ с приходом зимы

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Замедление действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны не с кризисом, а с приходом зимы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции, пишет ТАСС.

"Зимой всегда замедляются операции – контрнаступательные или оборонительные", – сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления некоторых генералов США.

Ранее американские генералы, работающие с ВСУ, заявили о том, что Украине нужно сосредоточиться на удержании еще имеющихся территорий. Отдельные чиновники также посоветовали Киеву подготовиться к мирным переговорам с Россией к концу 2024 года.

До этого Зеленский заявил, что в 2023 году в ходе проведения спецоперации Россия якобы не заняла ни одного поселка. При этом 12 января 2023 года Вооруженные силы России освободили Соледар, а в мае этого года Минобороны России сообщало о взятии под контроль Артемовска.

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