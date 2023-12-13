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Наглое поведение президента Украины Владимира Зеленского в американском конгрессе лишило Киев возможности на получение большей помощи со стороны Вашингтона. Об этом пишет RT со ссылкой на лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо.

Он уточнил, что во время своего выступления Зеленский назвал "марионетками Путина" тех чиновников, которые проголосуют против выделения Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов.

По словам Филиппо, американские конгрессмены пришли в ярость от подобного поведения.

Комментируя визит украинского президента, сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом". Он отметил, что граждане США могли бы обсуждать безопасность своих границ, а вместо этого им приходится заниматься проблемами на Украине.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что прошедший визит Зеленского в Белый дом оказался "пустым". Он считает, что лидер Украины не смог убедить Вашингтон в том, что безопасность Украины важнее безопасности США.

Украинский президент выступил на сессии Генасссамблеи ООН