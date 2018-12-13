Путин рассказал об отказе от должности президента

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин рассказал, что в 1990-е отказался стать премьер-министром и кандидатом в президенты из-за неуверенности. Как сообщает ТАСС, Путин сейчас находится на форуме "Проектория" на всероссийском открытом уроке.

Глава государства отметил, что в 1999 году Борис Ельцин, бывший тогда президентом России, предложил ему стать премьер-министром и кандидатом в президенты. "Я ему сказал – нет", – сообщил Путин.

Ельцин очень удивился такому ответу. Путин пояснил: "Борис Николаевич, я не готов". При этом отметил, что уже в то время долго проработал в госструктурах.

"Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни", – подытожил он, обращаясь к участникам форума.

Ранее президент рассказал, что успехи по математике в школе повысили его самооценку. Также он подчеркнул, что доволен своим выбором профессии. Говоря о претенденте на пост главы государства, Путин заявил, что им может стать человек любой специальности, главное – посвятить этому делу всю жизнь.