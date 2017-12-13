В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об угрозе "Северного потока – 2"

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко об опасности газопровода "Северный поток – 2" для Европы.

"Я хотел бы сказать, что на самом деле это угроза только для бюджета Украины и Польши, а для Европы – снижение себестоимости газа. К сожалению, сейчас Украина и Польша слишком много хотят денег за транзит газа, следовательно, накладывается дополнительная стоимость для европейского потребителя", – цитирует Ананских RT.

По словам депутата, Европа проиграет если газ будет идти через Украину и Польшу. А если газ пойдет через "Северный поток – 2", его себестоимость будет меньше, и потребителям он будет обходиться дешевле.

"Для Европы это будет большим благом, в отличие от того, что происходит сейчас", – подчеркнул Ананских.

Порошенко назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы, и поблагодарил Польшу за единую позицию. По словам президента Украины, газопровод является "абсолютно политическим проектом".