В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об угрозе "Северного потока – 2"

13 декабря, 21:25
Фото: AP/DPA/Jens Bьttner
Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко об опасности газопровода "Северный поток – 2" для Европы.
"Я хотел бы сказать, что на самом деле это угроза только для бюджета Украины и Польши, а для Европы – снижение себестоимости газа. К сожалению, сейчас Украина и Польша слишком много хотят денег за транзит газа, следовательно, накладывается дополнительная стоимость для европейского потребителя", – цитирует Ананских RT.
По словам депутата, Европа проиграет если газ будет идти через Украину и Польшу. А если газ пойдет через "Северный поток – 2", его себестоимость будет меньше, и потребителям он будет обходиться дешевле.
"Для Европы это будет большим благом, в отличие от того, что происходит сейчас", – подчеркнул Ананских.
Порошенко назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы, и поблагодарил Польшу за единую позицию. По словам президента Украины, газопровод является "абсолютно политическим проектом".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: