МИД РФ отметил конфронтационную стратегию ЕС в отношении Черноморского региона

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин во время консультации со своим турецким коллегой Айше Беррисом Экинджи отметил "агрессивный конфронтационный стратегический настрой" Евросоюза (ЕС) в отношении Черноморского региона. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Ведомство уточнило, что в ходе консультации в Анкаре диппредставители уделили особое внимание текущим тенденциям и перспективам сотрудничества в энергетической сфере. Кроме того, Панкин подтвердил приверженность российской стороны конструктивному и взаимовыгодному диалогу по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

"Россия и Турция подтвердили приверженность принципу самостоятельной идентичности и ответственности прибрежных стран за данное географическое пространство", – отметили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона обратила внимание на сохранение реалистичного и сбалансированного подхода к развитию энергетического сотрудничества и обеспечению энергобезопасности с учетом ключевой роли традиционных энергоносителей.

"Стороны отметили близость или совпадение позиций по большинству вопросов повестки дня встречи. Условились продолжать взаимовыгодные контакты и тесное сотрудничество на международных экономических площадках", – заявили в ведомстве.

В ходе встречи дипломаты провели согласование позиций по вопросам, связанным с повесткой южноафриканского председательства в преддверии саммита "Группы двадцати", обсудили укрепление многосторонней торговой системы в рамках ВТО, а также повышение роли и представительства государств Глобального Юга и Востока в работе международных организаций и финансовых институтов.

Ранее сообщалось, что ЕС может усилить давление на турецкие банки в рамках нового пакета санкций против России. Под мониторинг могут попасть финансовые учреждения, ведущие операции с российской стороной, что создаст дополнительные комплаенс-риски для Турции.

Евросоюз ввел 19-й пакет антироссийских санкций 23 октября. Новые санкции распространились на банки, платформы для торговли криптовалютой, иностранные компании и операции с цифровыми активами. Одновременно ограничения затронули более 100 танкеров, используемых для транспортировки российской нефти.