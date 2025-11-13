Кабмин спишет порядка 28 млрд рублей долгов 15 регионов

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Правительство России спишет около 28 миллиардов рублей задолженности 15 регионов в рамках программы поддержки, которую начал Владимир Путин. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил о предложенной президентом программе, которая подразумевает списание двух третей задолженностей субъектов Федерации. Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку, а освободившиеся средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры, покупку транспорта, жилищно-коммунальное хозяйство и переселение россиян из аварийного жилья.

"Такими инструментами в текущем году воспользовались уже больше половины российских субъектов, что позволило оставить на местах почти 200 миллиардов рублей", – сказал Мишустин.

По словам премьера, регионы выделяли средства на поддержку участников специальной военной операции – предоставляли выплаты их семьям, оплачивали обучение и поездки в лагеря для их детей, компенсировали расходы на оплату коммунальных услуг. Поэтому правительство, в свою очередь, продолжит оказывать поддержку российским субъектам.

Ранее кабмин выделил более 400 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Средства направят в 15 регионов. Дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 человек с ограниченными возможностями.

