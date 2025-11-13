ВС РФ сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ в Купянске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска сжимают кольцо вокруг окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске, рассказал глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"В дальнейшем все равно будет продолжаться замыкание этого кольца и сужение его. <…> Выходить им по факту некуда, потому что уже и со стороны юга, со стороны Кругляковки наше кольцо тоже сжимается", – приводит слова Ганчева ТАСС.

По его словам, украинские военнослужащие будут "либо сдаваться в плен, либо уничтожаться".

Как сообщалось ранее, российские войска полностью освободили восточную часть Купянска. При этом отмечалось, что ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным подразделениям.

Однако положение украинских группировок, окруженных в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. ВСУ непрерывно несут потери от ударов российских войск.