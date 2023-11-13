В США заявили, что президентство Трампа будет похоже на правление Путина и Орбана

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Если Дональд Трамп одержит победу в президентской гонке 2024 года, то политика Штатов будет похожа на правление Владимира Путина в России и Виктора Орбана в Венгрии. Таким мнением в интервью MSNBC поделился член палаты представителей США, демократ от штата Мэриленд Джейми Раскин.

Он предостерег от подобного развития событий. По его словам, политика Орбана является нелиберальной демократией, то есть без прав и свобод или уважения к надлежащей правовой процедуре.

Раскин добавил, что президент РФ и премьер Венгрии "не признают выборы, которые идут не по их сценарию, воспринимают политическое насилие как инструмент получения власти, а дальше все вытекает из воли харизматичного политика".

Ранее Трамп стал самым богатым претендентом в президенты США. Его состояние СМИ оценило в 2,6 миллиарда долларов. На втором месте разместился бизнесмен Вивек Рамасвами с 880 миллионами долларов.

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