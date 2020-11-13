"Газпром" рассказал о работах на трубопроводе "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/AP

Проектная компания Nord Stream 2 AG, которая занимается трубопроводом "Северный поток – 2", рассматривает несколько вариантов завершения работ. Об этом сообщает РИА Новости.

О различных сценариях рассказали в ежеквартальном отчете "Газпрома".

"На текущий момент проектная компания прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода. Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в России находятся на стадии завершения", – указано в документе.

Проект строительства газопровода курирует Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Партнерами работ выступают европейские компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Как стало известно накануне, в США рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами на строительстве "Северного потока – 2". На данный момент официально о новых ограничениях объявлено не было.

