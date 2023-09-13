Американский посол в РФ посетила заключенного Уилана

Фото: Агентство "‎Москва"‎/Сергей Ведяшкин

Посол США в РФ Линн Трейси встретилась с заключенным американцем Полом Уиланом и заявила, что американская сторона намерена вернуть его домой. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэтт Миллер.

"Посол Трейси действительно сегодня встретилась с Полом Уиланом. Это был консульский визит", – передает его слова РИА Новости.

Миллер добавил, что Уилан, не смотря на обстоятельства, продолжает демонстрировать свое мужество. Также Трейси подтвердила заключенному, что президент США Джо Байден и госсекретарь страны Энтони Блинкен намерены вернуть его в Соединенные Штаты.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ РФ, он вел в столице шпионскую деятельность.

В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

Ранее Блинкен заявлял, что провел телефонный разговор с Уиланом. Это также подтвердили в посольстве США в Москве. Он сообщил Уилану, что Вашингтон делает все возможное для его скорейшего возвращения домой, а также призвал его сохранять веру.



США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана