13 сентября, 22:24Политика
Американский посол в РФ посетила заключенного Уилана
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Посол США в РФ Линн Трейси встретилась с заключенным американцем Полом Уиланом и заявила, что американская сторона намерена вернуть его домой. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэтт Миллер.
"Посол Трейси действительно сегодня встретилась с Полом Уиланом. Это был консульский визит", – передает его слова РИА Новости.
Миллер добавил, что Уилан, не смотря на обстоятельства, продолжает демонстрировать свое мужество. Также Трейси подтвердила заключенному, что президент США Джо Байден и госсекретарь страны Энтони Блинкен намерены вернуть его в Соединенные Штаты.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ РФ, он вел в столице шпионскую деятельность.
В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Ранее Блинкен заявлял, что провел телефонный разговор с Уиланом. Это также подтвердили в посольстве США в Москве. Он сообщил Уилану, что Вашингтон делает все возможное для его скорейшего возвращения домой, а также призвал его сохранять веру.
США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана
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