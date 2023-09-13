Памфилова заявила о рекордной явке в ходе единого дня голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Явка, которую зафиксировали во время прошедших выборов, стала рекордной с 2013 года. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила на собрании ЦИК.

"Это действительно рекордный показатель даже не с 2017 года, а с 2013 (года). То есть рекордный показатель ровно за 10 лет", – цитирует ее ТАСС.

До этого глава ЦИК заявила, что явка на региональных выборах стала самой высокой с 2017 года. По ее словам, в едином дне голосования приняли участие свыше 45 миллионов граждан из 67 миллионов потенциальных избирателей. Памфилова добавила, что средняя явка в этом году составила 43,5%, а в 2017 году – 35%.

О беспрецедентно высокой явке на выборах мэра Москвы сообщал и Сергей Собянин. В ходе разговора с региональными отделениями партии "Единая Россия" о предварительных итогах единого дня голосования он уточнил, что активная гражданская позиция сегодня важна, особенно в нынешней непростой реальности.

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы