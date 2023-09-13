Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 14:41

Политика

Экс-премьера Финляндии планировали убить заговорщики – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Четыре человека из крайне правой группировки в Финляндии планировали расправу над бывшим премьер-министром страны Санной Марин. Об этом сообщает The Times со ссылкой на информацию судебного процесса, который состоялся в Лахти.

Убийство планировалось во время визита Марин в город Лахти, расположенный в 100 километрах к северу от Хельсинки, в августе 2022 года.

Подозреваемым вменяют заговор с целью террористического акта, использование 3D-принтеров для создания огнестрельного оружия.

Во время обысков в их домах нашли списки других вероятных жертв, например членов парламента, антифашистских активистов и представителей меньшинств.

В апреле этого года Марин участвовала в парламентских выборах и признала поражение Социал-демократической партии. Она также поблагодарила всех сторонников за поддержку.

Позже экс-премьер передала президенту республики Саули Ниинисте заявление об отставке правительства после проигрыша на выборах.

СК по ДНР завершил расследование дела об убийстве первого главы региона Захарченко

Читайте также

политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика