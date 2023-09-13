Экс-премьера Финляндии планировали убить заговорщики – СМИ

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Четыре человека из крайне правой группировки в Финляндии планировали расправу над бывшим премьер-министром страны Санной Марин. Об этом сообщает The Times со ссылкой на информацию судебного процесса, который состоялся в Лахти.

Убийство планировалось во время визита Марин в город Лахти, расположенный в 100 километрах к северу от Хельсинки, в августе 2022 года.

Подозреваемым вменяют заговор с целью террористического акта, использование 3D-принтеров для создания огнестрельного оружия.

Во время обысков в их домах нашли списки других вероятных жертв, например членов парламента, антифашистских активистов и представителей меньшинств.

В апреле этого года Марин участвовала в парламентских выборах и признала поражение Социал-демократической партии. Она также поблагодарила всех сторонников за поддержку.

Позже экс-премьер передала президенту республики Саули Ниинисте заявление об отставке правительства после проигрыша на выборах.

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