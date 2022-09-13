В Анкаре потребовали от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании – СМИ

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Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине антитурецкой агитационной кампанией. Об этом сообщает газета Aydınlık.

"[Дипломатические] источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения", – указано в материале.

По информации издания, с аналогичной инициативой выступили в посольстве Турции в Киеве.

Ранее газета Aydınlık сообщила, что на Украине поддерживают введение санкций против турецких бизнесменов и банков. Поводом для этого был назван отказ Анкары присоединиться к антироссийским ограничениям.

В августе стало известно, что министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали соглашение, в рамках которого Турция обязуется помочь в восстановлении украинской инфраструктуры.