Минюст Чехии не дал оценку запросу Украины о выдаче россиянина Франчетти

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Минюст Чехии не дал оценку обоснованности запроса Украины о выдаче задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова пресс-секретаря минюста Владимира Ржепки.

"Принимая во внимание текущую процессуальную стадию дела о выдаче (Франчетти. – Прим. ред.), министерство юстиции Чехии не вправе высказываться о том, допустима ли выдача в соответствии с действующим законодательством или насколько обоснован запрос Украины", – сказал Ржепка.

Он также отметил, что на данный момент дело рассматривает прокуратура. Только после этого суд сможет принять решение о допустимости выдачи Франчетти, а также на данную тему сможет высказаться министр юстиции.

"Украина уже подала запрос о выдаче гражданина РФ (Франчетти) для его привлечения к уголовной ответственности. Сейчас горпрокуратура Праги рассматривает вопрос о подаче предложения о взятии данного лица в предварительное заключение, она также проведет предварительное расследование в соответствии с законом о международном сотрудничестве органов юстиции по уголовным делам", – добавил Ржепка.

Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин сообщил, что Франчетти выделили чешского адвоката. Также с гражданином РФ встретилась заведующая консульским отделом российского посольства.

По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.

Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.

