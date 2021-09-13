Посольство РФ в Праге направило в МИД Чехии ноту протеста после задержания россиянина

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Посольство России в Праге направило в министерство иностранных дел Чехии ноту в связи с задержанием российского гражданина. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ Александр Франчетти на основании ордера на арест, выданного Украиной.
"Посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту. Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ведомстве запросили посла Чехии в Москве предоставить детальную информацию о мотивах задержания россиянина в Праге. Также МИД предупредил о реакции России на деструктивные действия чешских властей.
Как заявил пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка, дело задержанного россиянина рассматривает городская прокуратура чешской столицы. Он также подтвердил проведение предварительных следственных действий.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. В ведомстве отметили недопустимость злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.
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