Племянница Скрипаля прокомментировала интервью "отравителей" Петрова и Боширова

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль прокомментировала интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которые по утверждению британских властей причастны к инциденту в Солсбери.

"Конечно, им верю. А я должна верить в то, что они приехали специально отравить Скрипаля? Нет, я в это не верю", – сказала она РИА Новости.

Ранее Боширов и Петров дали интервью, в котором рассказали, когда и зачем они приезжали в Солсбери. По их словам, они приехали в город 3 марта и пробыли там не больше 30 минут. Мужчины подчеркнули, что не знают местонахождение дома Скрипаля, поэтому не могут с уверенностью сказать, проходили они мимо здания или нет.

5 сентября британская прокуратура назвала имена подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей, а Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии.

По информации британских СМИ, подозреваемых помог идентифицировать завербованный британской разведкой МИ-6 российский дипломат с кодовым именем "Аполлон".