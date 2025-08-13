Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ქართული ოცნება/Georgian Dream

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в преддверии выборов в органы местного самоуправления опубликовала предвыборный ролик, на котором показаны кадры разрушений на Украине. Видео было опубликовано в соцсетях партии.

В левой части ролика демонстрируются черно-белые кадры разрушений на Украине с надписью "Нет войне". В то же время в правой части видео показываются цветные кадры грузинских достопримечательностей с надписью "Выбирай мир".

Выборы в органы местного самоуправления состоятся в Грузии 4 октября.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что украинские власти перешли все границы несерьезности, когда решили лишить мэра Тбилиси и бывшего игрока киевского "Динамо" Каху Каладзе звания мастера спорта Украины международного класса.

Грузинский премьер также утверждал, что так называемое "глубинное государство" (Deep State) поручило структурам Европы продолжать боевые действия на Украине. По его мнению, аналогичная ситуация происходит с финансированием организаций, занимающихся "антигосударственными процессами", в том числе в Грузии.