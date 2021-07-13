Зеленский заявил о разных взглядах с Меркель по "Северному потоку – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам украинского лидера, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, борьбу с коррупцией и строительство "Северного потока – 2".
Зеленский отметил, что его взгляды, которые касаются "Северного потока – 2", расходятся со взглядами канцлера, однако им удалось прийти к общему пониманию некоторых аспектов.
При этом он заявил, что остался удовлетворен результатами встречи.
"Я рад, что нам удалось прийти после встречи к общему пониманию, что я приехал с решением вопросов безопасности и что каждый из вопросов, начиная вопросом Донбасса и заканчивая вопросом "Северного потока – 2", – это все часть сохранения безопасности в Европе. И в первую очередь это безопасность на Украине", – заключил Зеленский.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2" после встречи Меркель и американского лидера Джо Байдена, которая должна состояться 15 июля.
Он отметил, что Меркель обладает всеми знаниями по "Северному потоку – 2" и российско-белорусским военным учениям "Запад-2021", так что после ее визита в США следует ожидать предложений по гарантиям безопасности для Украины.
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