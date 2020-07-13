Стали известны предварительные итоги президентских выборов в Польше

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Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на новых выборах после обработки 99,97% бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии.

Выдвинувшийся на второй срок глава государства пока набрал 51,21% голосов избирателей. В рамках второго тура выборов его конкурента, мэра Варшавы Рафала Тшаковского, поддержали 48,79% проголосовавших.

Глава польского избиркома Сильвестр Марчиняк подчеркнул, что официально объявить итоги выборов пока нельзя, поскольку известны данные не по всем протоколам. Однако они не окажут существенного влияния на результат выборов.

Предварительные подсчеты показали, что явка на выборы президента Польши составила 68,21%. В первом туре, который прошел 28 июня, эта цифра была ниже – 64,51%.

В 2019 году президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп высказались против газопровода "Северный поток – 2" – государственные лидеры назвали его угрозой для энергетической безопасности Европы.

