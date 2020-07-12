Польский лидер Дуда побеждает на президентских выборах – экзитпол

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Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом говорится в результатах экзитпола, передает РИА Новости.

По подсчетам социологов, Дуда получил 50,4% голосов. Его конкурент – мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционную партию "Гражданская платформа", – набрал, согласно их данным, 49,6% голосов. Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов.

Дуда пригласил все политические силы в правящую коалицию. По словам польского лидера, он готов принять в коалицию всех, для кого важны семья, история страны и ее интересы.

Президент поздравил своего конкурента на выборах с результатом и пригласил его в президентский дворец, чтобы пожать руки. Тшасковский высказал уверенность, что официальные итоги покажут его победу и поблагодарил Дуду.

Президентские выборы проводятся в Польше раз в пять лет. Один человек может занимать высшую в стране должность не более двух сроков подряд. Дуда стал главой государства в 2015 году.