Госдеп США одобрил продажу Нидерландам около 300 ракет JAGM класса "воздух-земля"

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фСША одобрил возможную продажу Нидерландам около 300 ракет класса "воздух-земля" JAGM и сопутствующего оборудования за 215 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

Правительство Нидерландов сообщает, что намерено использовать эти ракеты для модернизации своих вооруженных сил и сдерживания региональных угроз.

Ранее Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на 280 миллионов долларов. В ведомстве подчеркнули, что данная поставка отвечает целям внешней политики и национальной безопасности Штатов, поскольку она призвана улучшить безопасность союзника по Североатлантическому альянсу.