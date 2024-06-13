Депутат ГД Луговой предложил проверить Nestle и Mondelez на финансирование ВСУ

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Депутат ГД Андрей Луговой предложил проверить компании Nestle и Mondelez на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Из России данные компании за год вывели 35,5 миллиарда рублей", – написал он.

Парламентарий считает, что фирмы ведут двойную игру, получая прибыль в РФ, а потом поддерживая на эти деньги ВСУ. Он напомнил, что акционером компаний значится американская инвестиционная компания BlackRock, чей руководитель Лоуренс Дуглас Финк внесен российский санкционный список.

"Кроме него, в "мидовском" списке находятся еще и члены Совета директоров этих двух компаний", – поделился он.

По словам депутата, он уже направил соответствующий депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

В ноябре 2023 года украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Nestle в перечень "спонсоров войны". В качестве причины указывалось продолжение работы в РФ.

