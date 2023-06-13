Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве

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В Киеве и Киевской области Украины вновь объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует информация из онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным портала, тревога в столице и Киевской области была объявлена в 07:11 по московскому времени.

Ночью 13 июня тревога также звучала в Киеве и большинстве украинских областей. Сирены тревоги не зафиксировали лишь в нескольких областях на западе страны.

В украинских СМИ сообщалось о взрывах в Харькове. Помимо этого, серия взрывов произошла и в Днепропетровской области. До этого также стало известно, что в ночь на 12 июня в Харькове произошло несколько взрывов.

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