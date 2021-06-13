В G7 высказались за стабильные отношения с Москвой

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Лидеры стран "Большой семерки" высказались за стабильные отношения с Россией, но призвали Москву отказаться от дестабилизирующего поведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятое по итогам трехдневных переговоров коммюнике.
"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, и мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес", – говорится в заявлении.
Также в документе отмечается, что страны G7 призывают Россию прекратить вмешиваться в демократические системы других государств и выполнить свои международные обязательства в области прав человека.
Саммит неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии длился три дня. Местом встречи был выбран английский город Карбис-Бэй.
Прошедшая ранее встреча глав МИД государств – членов "Большой семерки" завершилась заявлением о намерении выдвинуть обвинения в адрес России в связи с тем, что она предпринимает вредоносные действия в киберпространстве и использует дезинформацию. В то же время шла речь о заинтересованности в стабильных отношениях с РФ.
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