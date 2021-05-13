Американские военные назвали предательством письмо о состоянии Байдена

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Фото: AP Photo/Evan Vucci
Действующие и отставные военнослужащие США назвали предательством письмо, подписанное 124 американскими экс-генералами, в котором подвергли сомнению психическое и физическое здоровье главы Белого дома Джо Байдена.
Полковник в отставке Джеффри Маккосланд заявил в интервью The Huffing Post, что участие в такой антидемократической кампании, которая может обернуться пересмотром результатов выборов президента, рискованно.
По его словам, письмо создает опасный прецедент, поскольку США считаются страной, в которой военные никогда не угрожали захватом власти.
"Это, на мой взгляд, очень плохой пример эрозии военно-гражданских отношений в США, что становится краеугольным камнем нашей демократии", – заявил Маккосланд.
В свою очередь, бывший морской пехотинец Алекс МакКой отметил, что это письмо является предательством.
Он выразил мнение, что авторы письма сделали свой выбор, предав подавляющее большинство ветеранов, верных клятве.
Ранее стало известно, что 124 отставных генерала США подписали письмо, в котором усомнились в психическом и физическом здоровье Байдена. Авторы письма подчеркнули, что нация находится в опасности.
Экс-генералы также отметили, что нынешняя администрация США запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права граждан. Речь идет о более чем 50 подписанных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации.
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