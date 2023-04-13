Байден едва не получил удар мячом от спортсменок в Ирландии

Фото: AP/Patrick Semansky

Американский лидер Джо Байден во время поездки в Ирландию решил посмотреть игру местной разновидности хоккея на траве. Впоследствии президент чуть не получил удар мячом, передает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

"Слиотар (мяч для камоги. – Прим. ред.) просвистел прямо над левым плечом Байдена, чуть не задев президента", – говорится в сообщении.

Американский лидер побежал за укатившимся мячом, однако потом остановился, когда мимо него пробежала молодая спортсменка.

Камоги представляет собой вид популярной в Ирландии командной игры с деревянными клюшками и тяжелым мячом.

В начале марта ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден теряет способность говорить. В качестве доказательств своих слов он показал отрывок из выступления американского президента в Польше. На нем Байден периодически запинался.

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