В ГД внесли поправки в УК о наказании за содействие решениям, противоречащим законам РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным внесли поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, предусматривающие введение наказания за содействие решениям международных организаций, противоречащим российскому законодательству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГД.

"Также (внесены. – Прим. ред.) изменения в Уголовный кодекс РФ, призванные обеспечить ответственность за содействие исполнению решений таких организаций", – пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем в ГД подготовили поправки, согласно которым президент РФ будет наделен полномочиями по защите граждан страны при принятии международными органами таких решений.

Ранее председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в ГД внесут проект поправок в законодательство об ужесточении наказания за терроризм, содействие террористической деятельности и призывы к ней.

Он пояснил, что в целом УК предусматривает пожизненное наказание за терроризм, однако по некоторым составам наказание мягче. По словам Пискарева, поправки могут коснуться трех статей.



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