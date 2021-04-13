Рябков оценил заход кораблей США в Черное море

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал заход кораблей США в Черное море провокацией. Об этом сообщает ТАСС.

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова", – заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Рябкова, своими действиями США "испытывают" Россию. Он также выразил уверенность, что своей цели власти США не добьются.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что маневры американского флота вдалеке от пунктов базирования чреваты инцидентами. Кроме того, специалист призвал ВМФ США не приближаться к черноморскому побережью России.

В апреле СМИ сообщили о планах двух американских военных кораблей войти в Черное море. Как уточняется, свои действия США объяснили конвенцией Монтре. О предстоящих маневрах американская сторона уведомила Турцию.

