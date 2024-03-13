00:35Общество
В Госдуму внесут законопроект о запрете делать ставки при помощи кредитных карт
Фото: depositphotos/dedivan1923
В Госдуму внесут законопроект, предлагающий установить запрет на прием организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ставок с использованием кредитных карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Проект был подготовлен главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и сенатором Александром Трембицким.
Они отмечают, что отсутствие ограничений на использование предоставленных финансовыми организациями заемных средств, помимо таких очевидных негативных последствий, как сам факт участия граждан в азартных играх, также создает условия для попадания таких лиц и их семей в тяжелое материальное положение из-за необходимости погасить займ.
Эта ситуация также негативно отражается и на добросовестных участниках финансовой системы РФ, поскольку повышается доля безнадежных задолженностей и неплатежеспособных клиентов, говорится в пояснительной записке законопроекта.
Помимо этого, документом также предлагается ввести ограничения по размещению букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок в непосредственной близости от микрофинансовых организаций.
По словам авторов инициативы, на сегодняшний день участились случаи подобного расположения пунктов приема ставок, что позволяет одним организациям увеличивать клиентскую базу, а другим – получать источник допфинансирования клиентов.
Ранее в России предлагали ужесточить показ рекламы азартных игр на телевидении и радио. Речь идет об изменении разрешенного эфирного времени – с 23:00 до 06:00, а также об уменьшении общей продолжительности рекламы с 20 до 10%.
По словам депутатов, цель инициативы заключается в том, чтобы избавить россиян от игровой зависимости и мошеннических схем, жертвами которых все чаще становятся незащищенные слои населения.
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