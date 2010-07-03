В Госдуме оценили резолюцию ЕП о санкциях за "дезинформацию"

Резолюцию Европарламента, в которой Россия названа основным источником дезинформации в Европе, прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
По словам парламентария, европейский регион и США никогда не волновала достоверная информация. "Они просто находят новый повод, чтобы объявить санкции для России. И пока не введут их против каждого нашего гражданина, не успокоятся", – цитирует RT Шерина.
Он также отметил, что решение Европарламента продиктовано тем, что дипломатам нужно оправдать свои действия перед "заокеанскими хозяевами".
Властям ЕС рекомендовали разработать юридические нормы, которые помогут противостоять гибридным угрозам, а также предусмотреть адресные санкции в отношении тех, кто является ответственным за проведение дезинформационных кампаний.
Ранее сообщалось, что в США выступили с призывом к созданию центра по борьбе с "гибридными угрозами" со стороны РФ. Для работы центра из бюджета США планируется выделить 250 миллионов долларов в 2020 и 2021 годах. Финансовая помощь будет оказана Грузии, Молдавии и Украине – странам, которые по утверждению американских властей, "уязвимы к вмешательству Кремля".
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