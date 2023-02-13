Экс-советник президента США назвал Путина жестким профессионалом

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Владимир Путин является жестким профессионалом, который всегда четко выражает свои мысли. Таким мнением поделился бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала", – заявил он в интервью на YouTube-канале Public Broadcasting Service.

Болтон рассказал, что не заметил сильных изменений в поведении Путина с момента их первой встречи в конце 2001 года и до последней в 2019-м. По словам экс-советника, президент понимал, что РФ играет немаловажную роль в мире.

Он также подчеркнул, что Путин и многие россияне до сих пор считают распад СССР нелегитимным. По мнению бывшего советника, глава государства хочет вернуть ту родину, в которой он родился.

Ранее американский журналист Джексон Хинкль заявил, что Путин смог изменить мир. Представитель СМИ считает, что российский лидер разрушил прежнее однополярное устройство глобальной политики.

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