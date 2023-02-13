Депутаты ГД перед посланием президента сдадут три ПЦР-теста на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы в ближайшие дни пройдут три тестирования на коронавирусную инфекцию – 14, 16 и 20 февраля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал парламентарий Денис Парфенов.

"Очевидно, эти меры связаны с грядущим посланием президента РФ, которое намечено на 21 февраля", – написал депутат.

Владимир Путин огласит свое послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. В Кремле пока не приняли решение о том, получат ли иностранные журналисты аккредитацию на мероприятие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, участвует ли Минобороны в процессе организации послания Федеральному собранию, ответил, что подготовкой к этому заняты многие ведомства. Представитель Кремля назвал данный процесс рутинным, который власти обычно не показывают.

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

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